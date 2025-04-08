Прокуратура Перми ищет виновных в гибели провалившегося под лед ребенка

В Перми сотрудники прокуратуры проверят обстоятельства гибели провалившегося под лед ребенка. По данным ведомства, инцидент произошел на пруду в Индустриальном районе города днем 31 марта.
«Прокуратура <...> организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего. Надзорным органом будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоемах и в иных общественных местах», — написано в telegram-канале ведомства.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю объяснили URA.RU, что погибшему было восемь лет. Он вместе со своим другом вышел на лед пруда и провалился в воду. Очевидцы вытащили мальчика, но реанимация не помогла. Ребенок скончался на месте происшествия.
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