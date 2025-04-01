Трамп хочет участвовать в выборах против Обамы

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов участвовать в борьбе на выборах с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Об этом Трамп рассказал журналистам.
«Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что «хотел бы этого».
Дональд Трамп ранее выражал желание баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения. Об этом свидетельствует внесение законопроекта конгрессменом Энди Оглсом, который предлагает позволить Трампу участвовать в выборах на третий срок.
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