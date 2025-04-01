В России задержали двух лжесотрудников ФСБ за вымогательство

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Двое задержанных лжесотрудников ФСБ вымогали деньги, угрожая насилием
Двое задержанных лжесотрудников ФСБ вымогали деньги, угрожая насилием Фото:

В Донецке ФСБ задержали двух местных жителей, которые выдавали себя за сотрудников служб безопасности. Под угрозой применения физического насилия они требовали с людей деньги. Об этом сообщил telegram-канал «Штаб Обороны ДНР». 

«Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства», — передает telegram-канал. На данный момент задержанные находятся под стражей и дают показания.

Кроме того, материалы этого дела были переданы в Главное следственное управление МВД региона для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер. В telegram-канале напомнили, что представители ФСБ России никогда не обращаются к гражданам с требованиями проведения финансовых операций.

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В Донецке ФСБ задержали двух местных жителей, которые выдавали себя за сотрудников служб безопасности. Под угрозой применения физического насилия они требовали с людей деньги. Об этом сообщил telegram-канал «Штаб Обороны ДНР».  «Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства», — передает telegram-канал. На данный момент задержанные находятся под стражей и дают показания. Кроме того, материалы этого дела были переданы в Главное следственное управление МВД региона для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер. В telegram-канале напомнили, что представители ФСБ России никогда не обращаются к гражданам с требованиями проведения финансовых операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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