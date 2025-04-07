Социолог объяснил, сколько нужно времени России и Украине для восстановления связей

Социолог уточнил, сколько уйдет на восстановление связей России и Украины
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России и Украине будет нелегко наладить отношения после завершения конфликта
России и Украине будет нелегко наладить отношения после завершения конфликта Фото:

На восстановление связей между Россией и Украиной после завершения конфликта может уйти не менее 10-15 лет. Для этого нужно, чтобы пришли поколения, которые «не видели военных действий», объяснил в интервью URA.RU директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«Если смотреть на опыт других крупных конфликтов гражданского типа (в украинском конфликте есть черты гражданской войны с учетом культурной и языковой близости), чтобы негативный опыт изжился, должно смениться, как минимум, два поколения. Следующие поколения, которые вообще не видели военных действий, будут уже более рационально и более нейтрально подходить к этой истории», — полагает эксперт.

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На восстановление связей между Россией и Украиной после завершения конфликта может уйти не менее 10-15 лет. Для этого нужно, чтобы пришли поколения, которые «не видели военных действий», объяснил в интервью URA.RU директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. «Если смотреть на опыт других крупных конфликтов гражданского типа (в украинском конфликте есть черты гражданской войны с учетом культурной и языковой близости), чтобы негативный опыт изжился, должно смениться, как минимум, два поколения. Следующие поколения, которые вообще не видели военных действий, будут уже более рационально и более нейтрально подходить к этой истории», — полагает эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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