Кадыров удостоил Иосифа Пригожина звания заслуженного деятеля искусств Чечни

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Пригожин удостоен звания за заслуги в искусстве
Пригожин удостоен звания за заслуги в искусстве Фото:

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом говорится в соответствующем указе, который подписал чеченский глава Рамзан Кадыров.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики“ Пригожину Иосифу Игоревичу, продюсеру», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС. 

Уточняется, что Пригожина удостоили этого звания за заслуги в области искусства и отечественной культуры. Также в указе отмечена длительная творческая деятельность продюсера, которая принесла ему известность среди широкого круга людей. 

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом говорится в соответствующем указе, который подписал чеченский глава Рамзан Кадыров. «Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики“ Пригожину Иосифу Игоревичу, продюсеру», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.  Уточняется, что Пригожина удостоили этого звания за заслуги в области искусства и отечественной культуры. Также в указе отмечена длительная творческая деятельность продюсера, которая принесла ему известность среди широкого круга людей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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