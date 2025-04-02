Кадыров удостоил Иосифа Пригожина звания заслуженного деятеля искусств Чечни

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом говорится в соответствующем указе, который подписал чеченский глава Рамзан Кадыров.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики“ Пригожину Иосифу Игоревичу, продюсеру», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.
Уточняется, что Пригожина удостоили этого звания за заслуги в области искусства и отечественной культуры. Также в указе отмечена длительная творческая деятельность продюсера, которая принесла ему известность среди широкого круга людей.
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