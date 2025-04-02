Цена билетов на домашний матч челябинского хоккейного клуба «Трактор» против «Адмирала» стартует от 1510 рублей. Покупка билетов возможна по ID болельщика на сайте «Трактора».
«Минимальная цена билетов — 1510 рублей. Самый дорогой билет обойдется в 4880 рублей», — информирует сервис по продаже билетов на сайте клуба.
«Трактор» сыграет на домашнем льду 4 апреля. На данный момент в первом раунде плей-офф челябинцы уступают владивостокскому «Адмиралу». В серии до четырех побед одной из команд счет 2:1 в пользу дальневосточников.
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