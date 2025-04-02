Цена билетов на пятый матч «Трактора» в плей-офф стартует от 1510 рублей. Скрин

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Челябинцы столкнулись с жестким противоборством хоккеистов из Владивостока
Челябинцы столкнулись с жестким противоборством хоккеистов из Владивостока Фото:

Цена билетов на домашний матч челябинского хоккейного клуба «Трактор» против «Адмирала» стартует от 1510 рублей. Покупка билетов возможна по ID болельщика на сайте «Трактора».

«Минимальная цена билетов — 1510 рублей. Самый дорогой билет обойдется в 4880 рублей», — информирует сервис по продаже билетов на сайте клуба.

«Трактор» сыграет на домашнем льду 4 апреля. На данный момент в первом раунде плей-офф челябинцы уступают владивостокскому «Адмиралу». В серии до четырех побед одной из команд счет 2:1 в пользу дальневосточников.

Стоимость билетов варьируется от 1510 до 4880 рублей
Стоимость билетов варьируется от 1510 до 4880 рублей
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Цена билетов на домашний матч челябинского хоккейного клуба «Трактор» против «Адмирала» стартует от 1510 рублей. Покупка билетов возможна по ID болельщика на сайте «Трактора». «Минимальная цена билетов — 1510 рублей. Самый дорогой билет обойдется в 4880 рублей», — информирует сервис по продаже билетов на сайте клуба. «Трактор» сыграет на домашнем льду 4 апреля. На данный момент в первом раунде плей-офф челябинцы уступают владивостокскому «Адмиралу». В серии до четырех побед одной из команд счет 2:1 в пользу дальневосточников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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