Прибыль пермского завода кухонной посуды рухнула в десятки раз

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Производству посуды в Лысьве - более 100 лет
Производству посуды в Лысьве - более 100 лет Фото:

Лысьвенский завод эмалированной посуды (ЛЗЭП) отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила более 4,5 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 98 млн рублей. Таким образом, прибыль рухнула более чем в 20 раз.

«АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 1,64 млрд рублей, чистая прибыль — 4,45 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.

Производство эмалированной посуды в Лысьве началось в 1913 году. В настоящее время ЛЗЭП входит в промышленную группу «Линорг», объединяющую девять предприятий. Ассортимент завода состоит из стальной эмалированной посуды, фурнитуры и моек.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод по производству спецтехники сократил прибыль на 100 млн рублей. Чистая прибыль Краснокамского РМЗ составила 83 млн рублей. 

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Лысьвенский завод эмалированной посуды (ЛЗЭП) отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила более 4,5 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 98 млн рублей. Таким образом, прибыль рухнула более чем в 20 раз. «АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 1,64 млрд рублей, чистая прибыль — 4,45 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Производство эмалированной посуды в Лысьве началось в 1913 году. В настоящее время ЛЗЭП входит в промышленную группу «Линорг», объединяющую девять предприятий. Ассортимент завода состоит из стальной эмалированной посуды, фурнитуры и моек. Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод по производству спецтехники сократил прибыль на 100 млн рублей. Чистая прибыль Краснокамского РМЗ составила 83 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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