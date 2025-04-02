Прибыль пермского завода кухонной посуды рухнула в десятки раз

Лысьвенский завод эмалированной посуды (ЛЗЭП) отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила более 4,5 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 98 млн рублей. Таким образом, прибыль рухнула более чем в 20 раз.
«АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 1,64 млрд рублей, чистая прибыль — 4,45 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
Производство эмалированной посуды в Лысьве началось в 1913 году. В настоящее время ЛЗЭП входит в промышленную группу «Линорг», объединяющую девять предприятий. Ассортимент завода состоит из стальной эмалированной посуды, фурнитуры и моек.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод по производству спецтехники сократил прибыль на 100 млн рублей. Чистая прибыль Краснокамского РМЗ составила 83 млн рублей.
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