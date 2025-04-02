Где в Тюмени выгоднее купить яйца на Пасху

В Тюмени по сравнению с прошлым годом стоимость яиц в преддверии Пасхи уменьшилась на 20%. В среднем стоимость опустилась до 100 рублей за десяток. В преддверии Пасхи URA.RU проверило цены в тюменских магазинах и узнало, где выгоднее всего покупать яйца.
Первая категория
Яйца первой категории выгоднее всего брать в магазине «Лента». Там стоимость десятка составляет 87, 99 рублей. Чуть дороже будут стоить яйца в «Магните» — 93, 99 рубля. За 104 рубля продается десяток в «Ашане». Самыми дорогими из дешевых оказались яйца в «Пятерочке» — 116 рублей.
Вторая категория
Самые выгодные яйца второй категории оказались в супермаркете «Пятерочка», где их продают за 67,99 рубля. Далее в порядке возрастания идут цены за десяток в «Ленте» (81, 99 рублей), «Ашане» (89,99 рублей). Самые дорогие яйца этой категории оказались в «Магните» — 94 рубля.
Отборная категория
Наименьшая стоимость десятка отборных яиц в Тюмени представлена в супермаркете «Пятерочка». Их цена составляет 99,99 рублей. На десять рублей дороже оказались яйца в «Ашане» — 109,99 рубля. Самыми дорогими из подборки стал десяток в «Магните» и «Ленте» — 124,99 рубля и 131,99 рубля соответственно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!