Песков объяснил URA.RU, почему Путин увеличил зарплаты губернаторам

В Кремле дали понять, что повышение зарплат губернаторам регионов, связано с их высоким статусом. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, глава государства принимает решения, связанные с деятельностью губернаторов.
«Губернатор — это высшее должностное лицо, которое назначает президент», — пояснил Песков.
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты губернаторов регионов будут приравнены к денежным вознаграждениями вице-премьеров федерального правительства. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года. указ подписан в рамках реформы системы оплаты труда госслужащих, которую правительство проводило в 2019-2021 годах.
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