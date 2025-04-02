Песков объяснил URA.RU, почему Путин увеличил зарплаты губернаторам

Песков пояснил, с чем связано повышение зарплат губернаторам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле объяснили, почему Путин увеличил зарплаты губернаторам
В Кремле объяснили, почему Путин увеличил зарплаты губернаторам Фото:

В Кремле дали понять, что повышение зарплат губернаторам регионов, связано с их высоким статусом. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, глава государства принимает решения, связанные с деятельностью губернаторов.

«Губернатор — это высшее должностное лицо, которое назначает президент», — пояснил Песков.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты губернаторов регионов будут приравнены к денежным вознаграждениями вице-премьеров федерального правительства. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года. указ подписан в рамках реформы системы оплаты труда госслужащих, которую правительство проводило в 2019-2021 годах.

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В Кремле дали понять, что повышение зарплат губернаторам регионов, связано с их высоким статусом. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, глава государства принимает решения, связанные с деятельностью губернаторов. «Губернатор — это высшее должностное лицо, которое назначает президент», — пояснил Песков. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты губернаторов регионов будут приравнены к денежным вознаграждениями вице-премьеров федерального правительства. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года. указ подписан в рамках реформы системы оплаты труда госслужащих, которую правительство проводило в 2019-2021 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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