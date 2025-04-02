На Речном вокзале в Перми усилят меры безопасности

Охрану на Речном вокзале усилят в весенне-летний период
КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» ищет охранников для здания Речного вокзала на Монастырской, 2. Услуги оценили почти в три миллиона рублей.
«Оказание услуг по охране объекта „Здание речного вокзала“ от актов незаконного вмешательства. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,8 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Охранять вокзал потребуется круглосуточно с 1 мая по 7 августа 2025 года. В здании предусмотрено четыре поста охраны. На них должны круглосуточно находиться четыре человека.
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