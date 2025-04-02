В Пермь со своими выставками приедет музей из Китая

В Перми будут проходить выставки музея китайского города Циндао. Это предусматривает соглашение, которое подписала с коллегами директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
«Подписано соглашение о сотрудничестве Пермского краеведческого музея и музея города Циндао. Согласно документу, обе стороны будут в полной мере использовать ресурсы своих коллекций и профессиональные компетенции сотрудников, организовывать проекты по обмену выставками и мероприятия по культурному и научно-просветительскому обмену в Циндао и Перми», — рассказали URA.RU в пермском музее.
По словам Татьяны Востриковой обмен между музеями возможен в сфере палеонтологии, этнографии, детских музейных программ. В музее Циндао хранятся коллекции исторических и археологических находок, а также современного искусства.
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