01 апреля 2025

В Надыме комики встретятся в новом стендап-клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая встреча стендаперов пройдет 5 апреля в центральной библиотеке
Первая встреча стендаперов пройдет 5 апреля в центральной библиотеке Фото:

В Надыме откроется стендап-клуб, первая встреча любителей юмора пройдет в субботу, 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«В эту субботу, 5 апреля, в 17:00 в Центральной библиотеке пройдет первая встреча стендап клуба „Пошути в библиотеке“», — сказано в telegram-канале Надымского района. Попробовать себя в комедийном жанре сможет каждый желающий.

Ранее URA.RU рассказывало, как журналист агентства попробовал себя в стендапе. Корреспондент рассказал, как писать шутки, справляться с волнением и сам выступил на сцене в Ноябрьске.

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В Надыме откроется стендап-клуб, первая встреча любителей юмора пройдет в субботу, 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. «В эту субботу, 5 апреля, в 17:00 в Центральной библиотеке пройдет первая встреча стендап клуба „Пошути в библиотеке“», — сказано в telegram-канале Надымского района. Попробовать себя в комедийном жанре сможет каждый желающий. Ранее URA.RU рассказывало, как журналист агентства попробовал себя в стендапе. Корреспондент рассказал, как писать шутки, справляться с волнением и сам выступил на сцене в Ноябрьске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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