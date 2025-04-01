В Надыме комики встретятся в новом стендап-клубе

Первая встреча стендаперов пройдет 5 апреля в центральной библиотеке
В Надыме откроется стендап-клуб, первая встреча любителей юмора пройдет в субботу, 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
«В эту субботу, 5 апреля, в 17:00 в Центральной библиотеке пройдет первая встреча стендап клуба „Пошути в библиотеке“», — сказано в telegram-канале Надымского района. Попробовать себя в комедийном жанре сможет каждый желающий.
Ранее URA.RU рассказывало, как журналист агентства попробовал себя в стендапе. Корреспондент рассказал, как писать шутки, справляться с волнением и сам выступил на сцене в Ноябрьске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!