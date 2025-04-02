Мэр Перми получил представление за снежные свалки

В Перми межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию в СМИ о незаконных снежных свалках. Их нашли в микрорайоне Владимирском вблизи улицы Бригадирской и в микрорайоне Камская долина.
«Используемые под складирование снега места не соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Поскольку на площадках не было водонепроницаемого покрытия, обваловки сплошным земляным валом», — сообщает краевая прокуратура на своем официальном сайте.
Отсутствие контроля со стороны местных властей привело к тому, что грязный снег попадал в реки. Это оказало недопустимое негативное воздействие на состояние окружающей среды, считают в надзорном органе.
Как итог, мэру Перми, главам администраций Свердловского и Ленинского районов города и индивидуальным предпринимателям внесли представления. Кроме того, виновные хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности.
Сейчас в городе идут работы по обустройству мест складирования снега. После схода снега планируется провести мероприятия по очистке земельных участков.
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