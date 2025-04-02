02 апреля 2025

Мэр Перми получил представление за снежные свалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Их нашли в микрорайоне Владимирском вблизи улицы Бригадирской и в микрорайоне Камская долина
Их нашли в микрорайоне Владимирском вблизи улицы Бригадирской и в микрорайоне Камская долина Фото:

В Перми межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию в СМИ о незаконных снежных свалках. Их нашли в микрорайоне Владимирском вблизи улицы Бригадирской и в микрорайоне Камская долина. 

«Используемые под складирование снега места не соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Поскольку на  площадках не было водонепроницаемого покрытия, обваловки сплошным земляным валом», — сообщает краевая прокуратура на своем официальном сайте. 

Отсутствие контроля со стороны местных властей привело к тому, что грязный снег попадал в реки. Это оказало недопустимое негативное воздействие на состояние окружающей среды, считают в надзорном органе. 

Как итог, мэру Перми, главам администраций Свердловского и Ленинского районов города и индивидуальным предпринимателям внесли представления. Кроме того, виновные хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности.

Сейчас в городе идут работы по обустройству мест складирования снега. После схода снега планируется провести мероприятия по очистке земельных участков.

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В Перми межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию в СМИ о незаконных снежных свалках. Их нашли в микрорайоне Владимирском вблизи улицы Бригадирской и в микрорайоне Камская долина.  «Используемые под складирование снега места не соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Поскольку на  площадках не было водонепроницаемого покрытия, обваловки сплошным земляным валом», — сообщает краевая прокуратура на своем официальном сайте.  Отсутствие контроля со стороны местных властей привело к тому, что грязный снег попадал в реки. Это оказало недопустимое негативное воздействие на состояние окружающей среды, считают в надзорном органе.  Как итог, мэру Перми, главам администраций Свердловского и Ленинского районов города и индивидуальным предпринимателям внесли представления. Кроме того, виновные хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности. Сейчас в городе идут работы по обустройству мест складирования снега. После схода снега планируется провести мероприятия по очистке земельных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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