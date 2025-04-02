В Салехарде сгорел частный дом

В Салехарде загорелся частный дом по улице Железнодорожная, 58, в микрорайоне Удача. Дом выгорел практически полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
«В 16:42 2 апреля в пожарную часть Салехарда поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Удача. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме в 17:10», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.
От огня пострадало 75 квадратных метров дома, вся площадь здания составляет 100 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего выясняются, предварительная причина — короткое замыкание электротехники. Погибших и пострадавших нет.
Ранее URA.RU рассказало что ямальские пожарные потушили грузовик, под Когалымом. На трассе в районе (ХМАО) 1 апреля загорелся многотонный автомобиль, сообщил источник URA.RU. Водитель самостоятельно покинул авто.
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