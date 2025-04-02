02 апреля 2025

В Салехарде сгорел частный дом

Более десятка пожарных тушили частный дом в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде загорелся частный дом
В Салехарде загорелся частный дом Фото:

В Салехарде загорелся частный дом по улице Железнодорожная, 58, в микрорайоне Удача. Дом выгорел практически полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«В 16:42 2 апреля в пожарную часть Салехарда поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Удача. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме в 17:10», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

От огня пострадало 75 квадратных метров дома, вся площадь здания составляет 100 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего выясняются, предварительная причина — короткое замыкание электротехники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее URA.RU рассказало что ямальские пожарные потушили грузовик, под Когалымом. На трассе в районе (ХМАО) 1 апреля загорелся многотонный автомобиль, сообщил источник URA.RU. Водитель самостоятельно покинул авто.

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В Салехарде загорелся частный дом по улице Железнодорожная, 58, в микрорайоне Удача. Дом выгорел практически полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. «В 16:42 2 апреля в пожарную часть Салехарда поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Удача. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме в 17:10», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. От огня пострадало 75 квадратных метров дома, вся площадь здания составляет 100 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего выясняются, предварительная причина — короткое замыкание электротехники. Погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU рассказало что ямальские пожарные потушили грузовик, под Когалымом. На трассе в районе (ХМАО) 1 апреля загорелся многотонный автомобиль, сообщил источник URA.RU. Водитель самостоятельно покинул авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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