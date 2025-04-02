02 апреля 2025

«Вот такая дрянь выползла из сока»: в ЯНАО обнаружили непонятный сгусток в напитке

Жительница Муравленко обнаружила непонятный сгусток в коробке с соком
© Служба новостей «URA.RU»
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Сгусток обнаружили в соке из магазина (архивное фото)
Сгусток обнаружили в соке из магазина (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) местная жительница обнаружила в магазинном соке непонятный сгусток. В соцсетях она сообщила, что масса «выползла» из коробки.

«Вот такая дрянь выползла из сока», — написали в анонимном посте telegram-канала «Мой Муравленко». По виду это напоминало загустевшую массу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Ханымей сотрудники администрации и депутаты проверили местные магазины и нашли просроченные продукты. Местным жителям они рекомендовали сообщать о таких случаях в Роспотребнадзор.

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В Муравленко (ЯНАО) местная жительница обнаружила в магазинном соке непонятный сгусток. В соцсетях она сообщила, что масса «выползла» из коробки. «Вот такая дрянь выползла из сока», — написали в анонимном посте telegram-канала «Мой Муравленко». По виду это напоминало загустевшую массу. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Ханымей сотрудники администрации и депутаты проверили местные магазины и нашли просроченные продукты. Местным жителям они рекомендовали сообщать о таких случаях в Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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