«Вот такая дрянь выползла из сока»: в ЯНАО обнаружили непонятный сгусток в напитке

Сгусток обнаружили в соке из магазина (архивное фото)
В Муравленко (ЯНАО) местная жительница обнаружила в магазинном соке непонятный сгусток. В соцсетях она сообщила, что масса «выползла» из коробки.
«Вот такая дрянь выползла из сока», — написали в анонимном посте telegram-канала «Мой Муравленко». По виду это напоминало загустевшую массу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Ханымей сотрудники администрации и депутаты проверили местные магазины и нашли просроченные продукты. Местным жителям они рекомендовали сообщать о таких случаях в Роспотребнадзор.
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