02 апреля 2025

Челябинский бизнесмен погасил все долги экс-губернатора Дубровского

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Борис Дубровский в шаге от того, чтобы перестать быть банкротом
Борис Дубровский в шаге от того, чтобы перестать быть банкротом Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Долги экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, послужившие причиной его банкротства, погашены. С кредиторами расплатился бизнесмен Денис Кашигин, сообщили в Арбитражном суде Челябинской области.

«В рамках дела о банкротстве Кашигин Денис Борисович обратился с заявлением о намерении погасить все требования должника Дубровского Бориса Александровича. Суд признал удовлетворенными требования кредиторов: АО „Производственное объединение „Монтажник“ в сумме 7 084 550 рублей 66 копеек; Мухина Кирилла Александровича в сумме 1 012 659 рублей 46 копеек; Межрайонной инспекции ФНС №32 по Челябинской области в сумме 702 616 рублей 64 копейки“, — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Бизнесмен ранее уже гасил долги бывшего челябинского губернатора. В декабре 2023 года он заплатил 31,8 тысячи рублей в налоговую. Формально Кашигин никак не связан с Дубровским и его семьей.

Дубровский после отставки покинул Россию. Его сын Александр тоже признан банкротом, обанкрочена и их семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.

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Долги экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, послужившие причиной его банкротства, погашены. С кредиторами расплатился бизнесмен Денис Кашигин, сообщили в Арбитражном суде Челябинской области. «В рамках дела о банкротстве Кашигин Денис Борисович обратился с заявлением о намерении погасить все требования должника Дубровского Бориса Александровича. Суд признал удовлетворенными требования кредиторов: АО „Производственное объединение „Монтажник“ в сумме 7 084 550 рублей 66 копеек; Мухина Кирилла Александровича в сумме 1 012 659 рублей 46 копеек; Межрайонной инспекции ФНС №32 по Челябинской области в сумме 702 616 рублей 64 копейки“, — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Бизнесмен ранее уже гасил долги бывшего челябинского губернатора. В декабре 2023 года он заплатил 31,8 тысячи рублей в налоговую. Формально Кашигин никак не связан с Дубровским и его семьей. Дубровский после отставки покинул Россию. Его сын Александр тоже признан банкротом, обанкрочена и их семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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