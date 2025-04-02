Челябинский бизнесмен погасил все долги экс-губернатора Дубровского

Долги экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, послужившие причиной его банкротства, погашены. С кредиторами расплатился бизнесмен Денис Кашигин, сообщили в Арбитражном суде Челябинской области.
«В рамках дела о банкротстве Кашигин Денис Борисович обратился с заявлением о намерении погасить все требования должника Дубровского Бориса Александровича. Суд признал удовлетворенными требования кредиторов: АО „Производственное объединение „Монтажник“ в сумме 7 084 550 рублей 66 копеек; Мухина Кирилла Александровича в сумме 1 012 659 рублей 46 копеек; Межрайонной инспекции ФНС №32 по Челябинской области в сумме 702 616 рублей 64 копейки“, — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.
Бизнесмен ранее уже гасил долги бывшего челябинского губернатора. В декабре 2023 года он заплатил 31,8 тысячи рублей в налоговую. Формально Кашигин никак не связан с Дубровским и его семьей.
Дубровский после отставки покинул Россию. Его сын Александр тоже признан банкротом, обанкрочена и их семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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