Челябинского экс-губернатора Дубровского выводят из банкротства

Арбитражный суд рассмотрит дело о гашении всех долгов Бориса Дубровского

10 января 2025 в 22:19 Размер текста - 17 +

За Бориса Дубровского готовы заплатить все долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство о погашении всех долгов экс-губернатора Бориса Дубровского. Ходатайство подал бизнесмен Денис Кашигин. Если долги бывшего главы региона будут погашены, он перестанет быть банкротом. «Кашигин Денис Борисович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о намерении погасить все требования должника. Назначить на 20 января 2025 года судебное заседание по рассмотрению заявления», — указано в решении суда от 10 января. Кашигин уже гасил долги Дубровского. В декабре 2023 год он заплатил за экс-губернатора задолженность по налогам в 31,8 тысяч рублей. Формально Кашигин никак не связан с Дубровским и его семьей, бизнес нигде не пересекается. Дубровский признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сначала долг составлял 37,3 млн рублей. Адвокат Дубровского Кирилл Мухин добился того, чтобы этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Сам Дубровский уже подал ходатайство в суд, требуя пересмотреть свой банкротство, с учетом новой суммы долга. Долг перед «Монтажником» у Дубровского не единственный. Он должен 620 тысяч рублей своему адвокату Мухину. Кроме того, поступили требования от ФНС на сумму свыше 2,6 млн рублей, в счет новой задолженности экс-губернатора по налогам. Все эти долги готов погасить Кашигин. Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Его сын также признан финансово несостоятельным. Обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство о погашении всех долгов экс-губернатора Бориса Дубровского. Ходатайство подал бизнесмен Денис Кашигин. Если долги бывшего главы региона будут погашены, он перестанет быть банкротом. «Кашигин Денис Борисович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о намерении погасить все требования должника. Назначить на 20 января 2025 года судебное заседание по рассмотрению заявления», — указано в решении суда от 10 января. Кашигин уже гасил долги Дубровского. В декабре 2023 год он заплатил за экс-губернатора задолженность по налогам в 31,8 тысяч рублей. Формально Кашигин никак не связан с Дубровским и его семьей, бизнес нигде не пересекается. Дубровский признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сначала долг составлял 37,3 млн рублей. Адвокат Дубровского Кирилл Мухин добился того, чтобы этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Сам Дубровский уже подал ходатайство в суд, требуя пересмотреть свой банкротство, с учетом новой суммы долга. Долг перед «Монтажником» у Дубровского не единственный. Он должен 620 тысяч рублей своему адвокату Мухину. Кроме того, поступили требования от ФНС на сумму свыше 2,6 млн рублей, в счет новой задолженности экс-губернатора по налогам. Все эти долги готов погасить Кашигин. Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Его сын также признан финансово несостоятельным. Обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.