02 апреля 2025

Под Екатеринбургом ограничат движение сразу на двух федеральных трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения введут на полдня
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Под Екатеринбургом 3 апреля ограничат движение на Тюменском тракте и трассе М-5 «Урал» на время ремонта. Работы будут вести с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

На 24-м километре трассы Р-351 возле поселка Исток движение в сторону Тюмени организуют по одной полосе. Подобные ограничения в направлении Екатеринбурга установят на участке со 169-го по 187-й километр М-5 «Урал» возле Сысерти.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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Под Екатеринбургом 3 апреля ограничат движение на Тюменском тракте и трассе М-5 «Урал» на время ремонта. Работы будут вести с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». На 24-м километре трассы Р-351 возле поселка Исток движение в сторону Тюмени организуют по одной полосе. Подобные ограничения в направлении Екатеринбурга установят на участке со 169-го по 187-й километр М-5 «Урал» возле Сысерти. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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