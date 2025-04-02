Под Екатеринбургом ограничат движение сразу на двух федеральных трассах

Под Екатеринбургом 3 апреля ограничат движение на Тюменском тракте и трассе М-5 «Урал» на время ремонта. Работы будут вести с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
На 24-м километре трассы Р-351 возле поселка Исток движение в сторону Тюмени организуют по одной полосе. Подобные ограничения в направлении Екатеринбурга установят на участке со 169-го по 187-й километр М-5 «Урал» возле Сысерти.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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