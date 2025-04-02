02 апреля 2025

Курганскую область накроют дождь и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев ждет непогода
Курганцев ждет непогода Фото:

В Курганской области прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду и небольшой дождь. У себя в telegram-канале региональное МЧС напоминает жителям о мерах безопасности в непогоду. 

«В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, небольшой дождь. При сильном ветре не стой у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок», — пишут МЧС у себя в посте. 

Чтобы обеспечить свою безопасность, МЧС рекомендует избегать мест, где могут находиться оборванные провода или раскачивающиеся вывески. Также важно закрыть все окна и форточки в помещениях, чтобы предотвратить повреждения от ветра. При сильном ветре необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку даже небольшой очаг возгорания может быстро превратиться в крупный пожар. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра, чтобы избежать несчастных случаев.

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В Курганской области прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду и небольшой дождь. У себя в telegram-канале региональное МЧС напоминает жителям о мерах безопасности в непогоду.  «В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, небольшой дождь. При сильном ветре не стой у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок», — пишут МЧС у себя в посте.  Чтобы обеспечить свою безопасность, МЧС рекомендует избегать мест, где могут находиться оборванные провода или раскачивающиеся вывески. Также важно закрыть все окна и форточки в помещениях, чтобы предотвратить повреждения от ветра. При сильном ветре необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку даже небольшой очаг возгорания может быстро превратиться в крупный пожар. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра, чтобы избежать несчастных случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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