Курганскую область накроют дождь и сильный ветер

В Курганской области прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду и небольшой дождь. У себя в telegram-канале региональное МЧС напоминает жителям о мерах безопасности в непогоду.
«В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, небольшой дождь. При сильном ветре не стой у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок», — пишут МЧС у себя в посте.
Чтобы обеспечить свою безопасность, МЧС рекомендует избегать мест, где могут находиться оборванные провода или раскачивающиеся вывески. Также важно закрыть все окна и форточки в помещениях, чтобы предотвратить повреждения от ветра. При сильном ветре необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку даже небольшой очаг возгорания может быстро превратиться в крупный пожар. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра, чтобы избежать несчастных случаев.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».