В Курганской области 43-летнего жителя Тюмени обвинили в убийстве с особой жестокостью. Он сжег заживо хозяина дома в селе Шатрово. Об этом сообщают УМВД и СУ СК по Курганской области в своих tg-каналах.
«По данным следствия, вечером 16 августа текущего года фигурант распивал спиртное в доме потерпевшего в селе Шатрово. В ходе произошедшего конфликта мужчина взял во дворе пластиковую бутылку с бензином и облил хозяина дома горючей жидкостью, после чего поджег его зажигалкой», — пишут следователи.
После этого тюменец скрылся с места происшествия. Соседка погибшего заметила запах гари и увидела пламя в окне, после чего вызвала экстренные службы. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело хозяина дома. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, который признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования. Ему грозит до 20 лет колонии.
В Курганской области ранее уже рассматривались аналогичные уголовные дела: в июле 2025 года житель села Звериноголовское был осужден на 16 лет за убийство супруги с особой жестокостью, а 38-летний курганец получил девять лет и семь месяцев за убийство знакомого. Во всех случаях, как и в последнем происшествии в Шатрово, преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.
