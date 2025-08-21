Тюменец сжег заживо хозяина дома в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцу грозит до 20 лет колонии
Тюменцу грозит до 20 лет колонии Фото:

В Курганской области 43-летнего жителя Тюмени обвинили в убийстве с особой жестокостью. Он сжег заживо хозяина дома в селе Шатрово. Об этом сообщают УМВД и СУ СК по Курганской области в своих tg-каналах.

«По данным следствия, вечером 16 августа текущего года фигурант распивал спиртное в доме потерпевшего в селе Шатрово. В ходе произошедшего конфликта мужчина взял во дворе пластиковую бутылку с бензином и облил хозяина дома горючей жидкостью, после чего поджег его зажигалкой», — пишут следователи.

После этого тюменец скрылся с места происшествия. Соседка погибшего заметила запах гари и увидела пламя в окне, после чего вызвала экстренные службы. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело хозяина дома. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, который признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования. Ему грозит до 20 лет колонии.

В Курганской области ранее уже рассматривались аналогичные уголовные дела: в июле 2025 года житель села Звериноголовское был осужден на 16 лет за убийство супруги с особой жестокостью, а 38-летний курганец получил девять лет и семь месяцев за убийство знакомого. Во всех случаях, как и в последнем происшествии в Шатрово, преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 43-летнего жителя Тюмени обвинили в убийстве с особой жестокостью. Он сжег заживо хозяина дома в селе Шатрово. Об этом сообщают УМВД и СУ СК по Курганской области в своих tg-каналах. «По данным следствия, вечером 16 августа текущего года фигурант распивал спиртное в доме потерпевшего в селе Шатрово. В ходе произошедшего конфликта мужчина взял во дворе пластиковую бутылку с бензином и облил хозяина дома горючей жидкостью, после чего поджег его зажигалкой», — пишут следователи. После этого тюменец скрылся с места происшествия. Соседка погибшего заметила запах гари и увидела пламя в окне, после чего вызвала экстренные службы. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело хозяина дома. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, который признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования. Ему грозит до 20 лет колонии. В Курганской области ранее уже рассматривались аналогичные уголовные дела: в июле 2025 года житель села Звериноголовское был осужден на 16 лет за убийство супруги с особой жестокостью, а 38-летний курганец получил девять лет и семь месяцев за убийство знакомого. Во всех случаях, как и в последнем происшествии в Шатрово, преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...