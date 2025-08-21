Детский сад построят в вотчине челябинского девелопера в Кургане. Карта

Новый детский сад появится в 16 микрорайоне Кургана
Новый детский сад появится в 16 микрорайоне Кургана

В Кургане планируют построить детский сад в 16 микрорайоне Заозерного. Он расположится рядом с жилым комплексом, который возводит девелопер из Челябинска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства.

«Детский сад построят в 16 микрорайоне. Под эти цели уже выделен участок. Вероятно, что его начнут возводить на последнем этапе стройки ЖК», — сообщил источник.

Согласно данным администрации Кургана, для строительства объекта выделена территория площадью 6 789 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли составляет более четырех миллионов рублей.

Новый детсад появится рядом с жилым комплексом в Заозерном
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в Западном районе Кургана построят новый детский сад на 150 детей. Он появится на территории одного из жилых комплексов по проспекту Конституции. С инициативой возведения объекта выступил местный застройщик.

