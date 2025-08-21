В Кургане планируют построить детский сад в 16 микрорайоне Заозерного. Он расположится рядом с жилым комплексом, который возводит девелопер из Челябинска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства.
«Детский сад построят в 16 микрорайоне. Под эти цели уже выделен участок. Вероятно, что его начнут возводить на последнем этапе стройки ЖК», — сообщил источник.
Согласно данным администрации Кургана, для строительства объекта выделена территория площадью 6 789 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли составляет более четырех миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Западном районе Кургана построят новый детский сад на 150 детей. Он появится на территории одного из жилых комплексов по проспекту Конституции. С инициативой возведения объекта выступил местный застройщик.
