Пациентов и посетителей Курганской областной больницы эвакуировали. Видео

У Курганской областной больницы работают сотрудники МЧС
У Курганской областной больницы работают сотрудники МЧС Фото:

В Курганской областной больнице эвакуировали пациентов и посетителей. На месте работают сотрудники МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Курганскую областную больницу эвакуировали. Ставят пожарный гидрант», — передает корреспондент. 

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Там не стали комментировать и направили в силовые структуры. Им запрос также был направлен. После получения ответа информация будет дополнена.

