У Курганской областной больницы работают сотрудники МЧС
В Курганской областной больнице эвакуировали пациентов и посетителей. На месте работают сотрудники МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Курганскую областную больницу эвакуировали. Ставят пожарный гидрант», — передает корреспондент.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Там не стали комментировать и направили в силовые структуры. Им запрос также был направлен. После получения ответа информация будет дополнена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!