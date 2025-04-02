02 апреля 2025

Компания бывшей невестки экс-мэра Чернецкого незаконно возместила НДС на 28 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Компанию оштрафовали на 180 тысяч рублей
Компанию оштрафовали на 180 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Компания «Сиба», основанная бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией, — обвиняемой в мошенничестве, незаконно возместила НДС из федерального бюджета на 28,8 млн рублей. Это следует из документов свердловского арбитража.

Согласно материалам дела, в июле 2021 года «Сиба» незаконно возместила НДС после покупки недвижимости у ООО «Вектра» за 172,2 млн рублей. Бывший руководитель второй компании Василий Петров, который в настоящее время обвиняется в уголовном деле по подобным налоговым нарушениям вместе с Анастасией Чернецкой.

Проверка налоговой инспекции, проведенная в июле 2024 года, выявила необоснованные налоговые вычеты более чем на 28,8 млн рублей. В сентябре того же года «Сибу» оштрафовали на 180 тысяч рублей.

Петров в материалах дела указан как организатор схемы по незаконному возмещению НДС. Дополнительно в судебных документах говорится об участии в махинациях представителей ООО «Витабокс» и ООО «Центрус», аффилированных с бизнесменом.

Чернецкая, Петров, Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург») и бывший начальник отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией Свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков были задержаны в прошлом году. Их обвиняют в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС.

Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно. Всю актуальную информацию о деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Компания «Сиба», основанная бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией, — обвиняемой в мошенничестве, незаконно возместила НДС из федерального бюджета на 28,8 млн рублей. Это следует из документов свердловского арбитража. Согласно материалам дела, в июле 2021 года «Сиба» незаконно возместила НДС после покупки недвижимости у ООО «Вектра» за 172,2 млн рублей. Бывший руководитель второй компании Василий Петров, который в настоящее время обвиняется в уголовном деле по подобным налоговым нарушениям вместе с Анастасией Чернецкой. Проверка налоговой инспекции, проведенная в июле 2024 года, выявила необоснованные налоговые вычеты более чем на 28,8 млн рублей. В сентябре того же года «Сибу» оштрафовали на 180 тысяч рублей. Петров в материалах дела указан как организатор схемы по незаконному возмещению НДС. Дополнительно в судебных документах говорится об участии в махинациях представителей ООО «Витабокс» и ООО «Центрус», аффилированных с бизнесменом. Чернецкая, Петров, Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург») и бывший начальник отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией Свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков были задержаны в прошлом году. Их обвиняют в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно. Всю актуальную информацию о деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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