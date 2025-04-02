Что за бомбардировщик упал в Иркутской области

В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что экипаж успел катапультироваться. Однако летчик погиб.
Самолет потерпел крушение в безлюдной местности. URA.RU рассказывает подробности ЧП, а также что это за бомбардировщик такой и какие технические особенности он имеет.
К катастрофе привела тоническая неисправность
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о крушении стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области вечером 2 апреля. Как указывает ведомство, причиной аварии стала техническая неисправность.
«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — заявили в Минобороны.
В результате падения самолета Ту-22М3 не было нанесено ущерба на земле, так как инцидент произошел в безлюдной местности. Отмечается, что экипаж воздушного судна успел катапультироваться перед крушением, однако, один из летчиков погиб.
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева также подтвердил падение самолета. На месте работают службы МЧС.
Истребитель с многолетней историей
Первый прототип бомбардировщика Ту-22М3 совершил свой первый полет 20 июня 1977 года. Начиная с 1978 года, данный тип воздушного судна был запущен в массовое производство. Официальное принятие Ту-22М3 в арсенал советской армии было осуществлено в марте 1989 года, а общее количество построенных единиц различных модификаций Ту-22М достигло приблизительно 500 штук.
Эволюция бомбардировщика
В 2018 году был представлен обновленный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М, ставший результатом широкомасштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации. В рамках обновления, самолет был оснащен передовой системой радиоэлектронного оборудования на цифровой основе, разработанной с использованием российских компонентов. Это нововведение существенно расширило боевые возможности Ту-22М3М, улучшило его боевую эффективность и увеличило радиус действия. Первый полет модифицированной машины успешно прошел 28 декабря 2018 года.
Самолет с титановым сплавом
Самолеты серии Ту-22М построены по стандартной аэродинамической схеме и имеют крыло, установленное в нижней части фюзеляжа. Главной особенностью крыла является возможность изменять угол его стреловидности (угол наклона крыла назад) прямо во время полета. Это позволяет самолету эффективно летать как на низких, так и на высоких скоростях. Угол стреловидности крыла может изменяться в пределах от 20° до 65°.
Конструкция самолета изготовлена в основном из алюминиевых сплавов, а также высокопрочных сталей, жаропрочных материалов, титана и магниевых сплавов. Само крыло состоит из неподвижной центральной части и двух подвижных боковых частей (консолей). Для улучшения управляемости и повышения подъемной силы на крыле имеются специальные устройства: предкрылки и трехсекционные двухщелевые закрылки. Для управления самолетом по крену (наклону влево-вправо) используются специальные панели — интерцепторы. Они могут отклоняться по-разному с каждой стороны крыла, а при одновременном отклонении вверх служат воздушным тормозом, помогая замедлить самолет.
Хвостовое горизонтальное оперение (стабилизатор) выполнено цельноповоротным — оно полностью поворачивается, что обеспечивает лучшую управляемость самолета в воздухе. Фюзеляж (корпус самолета) выполнен по схеме «полумонокок» (прочный каркас, покрытый металлической обшивкой). Шасси самолета трехопорное (две основные стойки и одна передняя), убираемое внутрь фюзеляжа после взлета.
Двигательная установка состоит из двух мощных турбореактивных двигателей с форсажными камерами НК-25. Также самолет оборудован вспомогательной силовой установкой (ВСУ) ТА-6А, которая размещена в вертикальном хвостовом оперении (форкиле). Эта установка позволяет запускать двигатели и питать бортовые системы самолета на земле без внешних источников энергии.
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