Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поделился своим мнением о том, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться к Белгороду. Алаудинов утверждает, что, несмотря на переброску переформированных подразделений ВСУ из Курской области на белгородское направление, у противника не будет достаточно ресурсов для продвижения на территорию России.
«Мы фиксируем здесь [на Белгородчине] подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области. Они были выведены, заново сформированы и переброшены уже на этот участок. Это контингент, состоящий из зэков и мобилизованных... Их курируют ССО Украины [Силы специальных операций], в частности, знаменитый 225-й полк, который каждый раз использует хитрую тактику... Но у них не хватит сил не только дойти до Белгорода, а даже удержаться на приграничье, мы их выбиваем», — сообщил Алаудинов для News.ru.
Кроме того, командир добавил, что жители приграничных населенных пунктов Белгорода были эвакуированы в более безопасные места. Это обеспечивает российским войскам возможность более эффективно вести боевые действия и избегать случайных жертв среди мирного населения.
Ранее генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявлял о тактике ВС Украины, направленной на распыление ресурсов российской армии в Курской и Белгородской областях, что позволяло ВСУ пытаться захватить контроль над небольшими участками территории. Подразделения спецназа «Ахмат» были размещены в указанных регионах для противодействия украинским силам, успешно справляясь с задачами по обеспечению безопасности границ.
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