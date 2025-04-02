02 апреля 2025

Франция предупредила о неизбежной войне с Ираном в одном случае

© Служба новостей «URA.RU»
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Франция заявила о необходимости заключения ядерного соглашения с Ираном
Франция заявила о необходимости заключения ядерного соглашения с Ираном Фото:

При провале переговоров по ядерной программе Ирана военный конфликт будет неизбежен. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Окно возможностей узкое: у нас есть всего несколько месяцев до истечения срока действия соглашения, достигнутого десять лет назад. Если переговоры провалятся, военная конфронтация будет казаться почти неизбежной, причем ценой очень высокой дестабилизации региона», — приводит слова Барро ТАСС.

В июле 2015 года Иран заключил международное соглашение, обещая не обогащать уран до оружейного уровня в обмен на ослабление санкций. Однако в 2018 году США под руководством Дональда Трампа вышли из этого соглашения, что привело к возобновлению Ираном ядерной программы.

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При провале переговоров по ядерной программе Ирана военный конфликт будет неизбежен. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. «Окно возможностей узкое: у нас есть всего несколько месяцев до истечения срока действия соглашения, достигнутого десять лет назад. Если переговоры провалятся, военная конфронтация будет казаться почти неизбежной, причем ценой очень высокой дестабилизации региона», — приводит слова Барро ТАСС. В июле 2015 года Иран заключил международное соглашение, обещая не обогащать уран до оружейного уровня в обмен на ослабление санкций. Однако в 2018 году США под руководством Дональда Трампа вышли из этого соглашения, что привело к возобновлению Ираном ядерной программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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