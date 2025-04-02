Франция предупредила о неизбежной войне с Ираном в одном случае

При провале переговоров по ядерной программе Ирана военный конфликт будет неизбежен. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«Окно возможностей узкое: у нас есть всего несколько месяцев до истечения срока действия соглашения, достигнутого десять лет назад. Если переговоры провалятся, военная конфронтация будет казаться почти неизбежной, причем ценой очень высокой дестабилизации региона», — приводит слова Барро ТАСС.
В июле 2015 года Иран заключил международное соглашение, обещая не обогащать уран до оружейного уровня в обмен на ослабление санкций. Однако в 2018 году США под руководством Дональда Трампа вышли из этого соглашения, что привело к возобновлению Ираном ядерной программы.
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