Шахта обрушилась в Североуральске, под завалами находится человек

МЧС проводят операцию по спасению горняка
На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) произошло обрушение горных пород. Информацию об этом сообщило МЧС России в своем telegram-канале.
«Проводится эвакуация работников. Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами», — говорится в сообщении.
Известно, что шахта обрушилась на отметке 1 010 метров. На месте работают 22 спасателя и 5 единиц техники.
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