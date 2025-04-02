02 апреля 2025

Шахта обрушилась в Североуральске, под завалами находится человек

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтеры
МЧС проводят операцию по спасению горняка Фото:

На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) произошло обрушение горных пород. Информацию об этом сообщило МЧС России в своем telegram-канале.

«Проводится эвакуация работников. Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами», — говорится в сообщении.

Известно, что шахта обрушилась на отметке 1 010 метров. На месте работают 22 спасателя и 5 единиц техники.

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На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) произошло обрушение горных пород. Информацию об этом сообщило МЧС России в своем telegram-канале. «Проводится эвакуация работников. Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами», — говорится в сообщении. Известно, что шахта обрушилась на отметке 1 010 метров. На месте работают 22 спасателя и 5 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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