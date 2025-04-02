02 апреля 2025

Пророчествам Жириновского начали верить большинство россиян

РБК: Жириновскому после смерти начали верить рекордное число россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие со смерти политика три года доверие россиян к нему выросло
За прошедшие со смерти политика три года доверие россиян к нему выросло Фото:

Уровень доверия россиян к основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому после его смерти достиг 66%, что выше, чем было при его жизни. При этом многие его высказывания считают пророческими.

«Уровень доверия Жириновскому вырос. Однако количество тех, кто выражает симпатию политику практически не изменилось. В 2022 году хорошо к нему относились 63% россиян, а сейчас — 62%. Кроме того, после смерти люди воспринимают Жириновского как человека, которые предвидел конфликт с Западом и специальную военную операцию. Теперь россияне относятся к нему серьезней, как к провидцу», — отметил политолог Алексей Макаркин в разговоре с РБК.

Отмечается, что у Жириновского был высокий рейтинг и в 90-е годы. Тем не менее в нулевые он смог вписаться в государственническую тенденцию и сумел сохранить свою яркость как политика и шоумена.

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Уровень доверия россиян к основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому после его смерти достиг 66%, что выше, чем было при его жизни. При этом многие его высказывания считают пророческими. «Уровень доверия Жириновскому вырос. Однако количество тех, кто выражает симпатию политику практически не изменилось. В 2022 году хорошо к нему относились 63% россиян, а сейчас — 62%. Кроме того, после смерти люди воспринимают Жириновского как человека, которые предвидел конфликт с Западом и специальную военную операцию. Теперь россияне относятся к нему серьезней, как к провидцу», — отметил политолог Алексей Макаркин в разговоре с РБК. Отмечается, что у Жириновского был высокий рейтинг и в 90-е годы. Тем не менее в нулевые он смог вписаться в государственническую тенденцию и сумел сохранить свою яркость как политика и шоумена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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