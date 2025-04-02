Тюменские власти хотят пустить с молотка алкогольный завод

Власти Тюменской области снова задумались о продаже акций алкогольного завода «Бенат», который в настоящий момент является региональной государственной собственностью. В планах — выставить на торги 99,86% акций завода, говорится в проекте постановления. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«К приватизации в 2025 году предлагается акционерное общество „Бенат“. Доля планируемой продажи акций — 99,86%, количество акций — 921 тысяча штук. Предлагаемый способ приватизации — аукцион в электронной форме», — поясняет документ.
Отмечается, что продажу актива намерены провести для того, чтобы обеспечить дополнительные доходы в региональный бюджет. Предложение о приватизации «Бената» выдвинул департамент потребительского рынка и туризма области.
В настоящий момент проект постановления проходит стадию обсуждения, параллельно идет антикоррупционная экспертиза и изучение его соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Известно, что в 2024 году правительство уже планировало продать акции «Бената» — тогда речь шла о количестве чуть более 50%. Однако позже было принято решение сохранить завод в государственной собственности.
Получить оперативный комментарий от руководства завода URA.RU не удалось — по номерам телефонов, указанным на официальном сайте «Бената», никто не ответил. Агентство направило компании письменный запрос, ответ ожидается. Также запрос направлен в правительство Тюменской области.
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