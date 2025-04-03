На восточной объездной трассе вокруг Челябинска заканчивается ремонт дороги на трех мостах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«На дороге „Обход города Челябинска (Восточный)“ ударными темпами идет замена покрытия проезжей части на искусственных сооружениях, находящихся на 1 км, 3 км и 40 км дороги. Работы планируется завершить до 7 апреля», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас дорожники укатывают на этих объектах ровный асфальт. Кроме того, ведутся работы по устройству деформационных швов на мосту через реку Миасс на 33 км дороги «Обход города Челябинска (Западный)».
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