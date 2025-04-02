В Салехард (ЯНАО) приехал Герой России Рустам Сайфуллин. Он проведет в ямальской столице два дня и встретится с молодежью. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«В аэропорту его встретили ветераны боевых действий, представители общественности, волонтеры Победы, юнармейцы, представители Ассоциации ветеранов СВО и волонтерской роты. Рустам Сайфуллин проведет в Салехарде два дня», — написали в telegram-канале администрации Салехарда.
В 2022 году в зоне СВО Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, был дважды ранен. За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания указом президента награжден званием Героя. «Золотую Звезду» на груди бойца закрепил министр обороны Сергей Шойгу. Герой России Сайфуллин в рамках мероприятий приуроченных к 80-летнему юбилею Победы также посетит выставку в МВК имени И. С. Шемановского и Центр татарской культуры «Ватан».
Видео администрации Салехарда.
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