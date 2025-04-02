02 апреля 2025

Герой Росси Сайфуллин приехал в Салехард. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рустам Сайфуллин награжден медалью Героя России
Рустам Сайфуллин награжден медалью Героя России Фото:

В Салехард (ЯНАО) приехал Герой России Рустам Сайфуллин. Он проведет в ямальской столице два дня и встретится с молодежью. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. 

«В аэропорту его встретили ветераны боевых действий, представители общественности, волонтеры Победы, юнармейцы, представители Ассоциации ветеранов СВО и волонтерской роты. Рустам Сайфуллин проведет в Салехарде два дня», — написали в telegram-канале администрации Салехарда.

В 2022 году в зоне СВО Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, был дважды ранен. За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания указом президента награжден званием Героя. «Золотую Звезду» на груди бойца закрепил министр обороны Сергей Шойгу. Герой России Сайфуллин в рамках мероприятий приуроченных к 80-летнему юбилею Победы также посетит выставку в МВК имени И. С. Шемановского и Центр татарской культуры «Ватан».

Видео администрации Салехарда.

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В Салехард (ЯНАО) приехал Герой России Рустам Сайфуллин. Он проведет в ямальской столице два дня и встретится с молодежью. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.  «В аэропорту его встретили ветераны боевых действий, представители общественности, волонтеры Победы, юнармейцы, представители Ассоциации ветеранов СВО и волонтерской роты. Рустам Сайфуллин проведет в Салехарде два дня», — написали в telegram-канале администрации Салехарда. В 2022 году в зоне СВО Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, был дважды ранен. За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания указом президента награжден званием Героя. «Золотую Звезду» на груди бойца закрепил министр обороны Сергей Шойгу. Герой России Сайфуллин в рамках мероприятий приуроченных к 80-летнему юбилею Победы также посетит выставку в МВК имени И. С. Шемановского и Центр татарской культуры «Ватан». Видео администрации Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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