Политик Леонид Волков* высказался об обысках ФСБ в доме отца в Екатеринбурге

Политик Леонид Волков* опроверг задержание своего отца в Екатеринбурге
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Иноагент Леонид Волков является бывшим депутатом думы Екатеринбурга
Иноагент Леонид Волков является бывшим депутатом думы Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыски в доме 70-летнего Михаила Волкова — отца Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), но не задерживали его.  Об этом заявил сам политик.

«У моих родителей сегодня [3 апреля] утром сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия в связи с якобы донатами ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), которые делал мой отец. Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас, знаю об этом через адвоката», — пояснил Волков-младший в своем telegram-канале.

По словам политика, на связь с родителями выйти пока не получается, так как всю технику изъяли. «Пока никаких обвинений не предъявлено. Мы даже не понимаем, есть ли уголовное дело», — отметил Волков. При этом политик допустил, что вскоре отца могут задержать.

Информация о задержании Михаила Волкова появилась несколько часов назад. По одной из версий, он перевел денежную сумму на счет запрещенного фонда. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ — «Финансирование экстремистской деятельности».

Волков-старший родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина. Его сын Леонид является бывшим депутатом гордумы и ближайшим соратников Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он еще в 2019 году покинул Россию и сейчас живет в Литве.

*Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов

*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыски в доме 70-летнего Михаила Волкова — отца Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), но не задерживали его.  Об этом заявил сам политик. «У моих родителей сегодня [3 апреля] утром сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия в связи с якобы донатами ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), которые делал мой отец. Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас, знаю об этом через адвоката», — пояснил Волков-младший в своем telegram-канале. По словам политика, на связь с родителями выйти пока не получается, так как всю технику изъяли. «Пока никаких обвинений не предъявлено. Мы даже не понимаем, есть ли уголовное дело», — отметил Волков. При этом политик допустил, что вскоре отца могут задержать. Информация о задержании Михаила Волкова появилась несколько часов назад. По одной из версий, он перевел денежную сумму на счет запрещенного фонда. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ — «Финансирование экстремистской деятельности». Волков-старший родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина. Его сын Леонид является бывшим депутатом гордумы и ближайшим соратников Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он еще в 2019 году покинул Россию и сейчас живет в Литве. *Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов *ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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