Политик Леонид Волков* высказался об обысках ФСБ в доме отца в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыски в доме 70-летнего Михаила Волкова — отца Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), но не задерживали его. Об этом заявил сам политик.
«У моих родителей сегодня [3 апреля] утром сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия в связи с якобы донатами ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), которые делал мой отец. Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас, знаю об этом через адвоката», — пояснил Волков-младший в своем telegram-канале.
По словам политика, на связь с родителями выйти пока не получается, так как всю технику изъяли. «Пока никаких обвинений не предъявлено. Мы даже не понимаем, есть ли уголовное дело», — отметил Волков. При этом политик допустил, что вскоре отца могут задержать.
Информация о задержании Михаила Волкова появилась несколько часов назад. По одной из версий, он перевел денежную сумму на счет запрещенного фонда. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ — «Финансирование экстремистской деятельности».
Волков-старший родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина. Его сын Леонид является бывшим депутатом гордумы и ближайшим соратников Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он еще в 2019 году покинул Россию и сейчас живет в Литве.
*Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов
*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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