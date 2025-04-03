Супруга губернатора Текслера стала зампредом общественной палаты Челябинска

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Первая леди области и глава «Фонда 2020» Ирина Текслер избрана зампредседателя общественной палаты Челябинска
Первая леди области и глава «Фонда 2020» Ирина Текслер избрана зампредседателя общественной палаты Челябинска Фото:

Супруга губернатора Челябинской области и общественный деятель Ирина Текслер избрана зампредом общественной палаты столицы региона. Об этом передает корреспондент URA.RU.

Это первое заседание общественной палаты Челябинска в новом составе, который недавно был сформирован. В нем приняли участие вице-губернатор Роман Воллерт, спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков и председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко.

В составе палаты 27 человек. Среди них врачи, журналисты, педагоги, спортсмены, участник СВО, представители культуры, бизнеса. Возглавила ее Анастасия Лапо — доцент кафедры «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и муниципальное управление», заместитель директора Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ.

«Практически на 98% состав общественной палаты обновился. Сегодня у нас здесь присутствуют люди и опытные, и молодые, и креативные, позитивные, работоспособные. Как раз те представители общественности, которые хотят по-хорошему улучшить наш Челябинск», — подытожил спикер гордумы миллионника Сергей Буяков.

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Супруга губернатора Челябинской области и общественный деятель Ирина Текслер избрана зампредом общественной палаты столицы региона. Об этом передает корреспондент URA.RU. Это первое заседание общественной палаты Челябинска в новом составе, который недавно был сформирован. В нем приняли участие вице-губернатор Роман Воллерт, спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков и председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко. В составе палаты 27 человек. Среди них врачи, журналисты, педагоги, спортсмены, участник СВО, представители культуры, бизнеса. Возглавила ее Анастасия Лапо — доцент кафедры «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и муниципальное управление», заместитель директора Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. «Практически на 98% состав общественной палаты обновился. Сегодня у нас здесь присутствуют люди и опытные, и молодые, и креативные, позитивные, работоспособные. Как раз те представители общественности, которые хотят по-хорошему улучшить наш Челябинск», — подытожил спикер гордумы миллионника Сергей Буяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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