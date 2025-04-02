02 апреля 2025

В ХМАО прокуратура добилась бесплатного проезда для студентов, являющихся детьми бойцов СВО

В ХМАО студенты, являющиеся детьми бойцов СВО, получат бесплатный проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
Студенты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Фото:

Прокуратура ХМАО добилась для дети участников СВО, получающих среднее профессиональное образование, бесплатного проезда на общественном транспорте. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Прокуратура Нижневартовска предложила обеспечить детей участников СВО, которые обучаются в колледжах и техникумах, бесплатными проездами на общественном транспорте» — сообщили в прокуратуре. Дума города поддержала инициативу.

Бесплатный проезд будет осуществляться по муниципальным маршрутам. Ранее такая мера социальной поддержки распространялась только на детей участников СВО, обучающихся в школах.

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Прокуратура ХМАО добилась для дети участников СВО, получающих среднее профессиональное образование, бесплатного проезда на общественном транспорте. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Прокуратура Нижневартовска предложила обеспечить детей участников СВО, которые обучаются в колледжах и техникумах, бесплатными проездами на общественном транспорте» — сообщили в прокуратуре. Дума города поддержала инициативу. Бесплатный проезд будет осуществляться по муниципальным маршрутам. Ранее такая мера социальной поддержки распространялась только на детей участников СВО, обучающихся в школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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