В ХМАО прокуратура добилась бесплатного проезда для студентов, являющихся детьми бойцов СВО

Прокуратура ХМАО добилась для дети участников СВО, получающих среднее профессиональное образование, бесплатного проезда на общественном транспорте. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«Прокуратура Нижневартовска предложила обеспечить детей участников СВО, которые обучаются в колледжах и техникумах, бесплатными проездами на общественном транспорте» — сообщили в прокуратуре. Дума города поддержала инициативу.
Бесплатный проезд будет осуществляться по муниципальным маршрутам. Ранее такая мера социальной поддержки распространялась только на детей участников СВО, обучающихся в школах.
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