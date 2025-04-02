Беглов почтил память жертв теракта в петербургском метро 2017 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил мемориалы на станции метро «Технологический институт», чтобы почтить память жертв террористической атаки, произошедшей в 2017 году. В этом году отмечается восьмая годовщина трагедии, унесшей жизни 15 человек и оставившей 103 раненых.
«Восемь лет назад наш город потряс жестокий и бесчеловечный теракт. Террористы пытались посеять страх и разобщенность. Мы ответили на это сплоченностью и единством»,—?напомнил Беглов. Обращение опубликовано на сайте Смольного. Губернатор выразил благодарность медикам, сотрудникам правоохранительных органов, работникам метро и всем гражданам, которые оказали помощь в трудные минуты.
Каждый год 3 апреля у станции метро «Технологический институт» проходят мероприятия, посвященные памяти погибших. Губернатор подчеркнул, что город не забывает о трагедии и продолжает оказывать поддержку семьям погибших и пострадавшим. В честь жертв теракта в храмах города проводятся панихиды. По инициативе пострадавших и родственников жертв в Санкт-Петербурге была создана Национальная ассоциация помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций «Надо жить». Организация получила поддержку и участие со стороны различных регионов России.
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