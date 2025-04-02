02 апреля 2025
01 апреля 2025

Беглов почтил память жертв теракта в петербургском метро 2017 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый год у станции метро «Технологический институт» проходят мероприятия, посвященные памяти погибших
Каждый год у станции метро «Технологический институт» проходят мероприятия, посвященные памяти погибших Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил мемориалы на станции метро «Технологический институт», чтобы почтить память жертв террористической атаки, произошедшей в 2017 году. В этом году отмечается восьмая годовщина трагедии, унесшей жизни 15 человек и оставившей 103 раненых. 

«Восемь лет назад наш город потряс жестокий и бесчеловечный теракт. Террористы пытались посеять страх и разобщенность. Мы ответили на это сплоченностью и единством»,—?напомнил Беглов. Обращение опубликовано на сайте Смольного. Губернатор выразил благодарность медикам, сотрудникам правоохранительных органов, работникам метро и всем гражданам, которые оказали помощь в трудные минуты.

Каждый год 3 апреля у станции метро «Технологический институт» проходят мероприятия, посвященные памяти погибших. Губернатор подчеркнул, что город не забывает о трагедии и продолжает оказывать поддержку семьям погибших и пострадавшим. В честь жертв теракта в храмах города проводятся панихиды. По инициативе пострадавших и родственников жертв в Санкт-Петербурге была создана Национальная ассоциация помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций «Надо жить». Организация получила поддержку и участие со стороны различных регионов России.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил мемориалы на станции метро «Технологический институт», чтобы почтить память жертв террористической атаки, произошедшей в 2017 году. В этом году отмечается восьмая годовщина трагедии, унесшей жизни 15 человек и оставившей 103 раненых.  «Восемь лет назад наш город потряс жестокий и бесчеловечный теракт. Террористы пытались посеять страх и разобщенность. Мы ответили на это сплоченностью и единством»,—?напомнил Беглов. Обращение опубликовано на сайте Смольного. Губернатор выразил благодарность медикам, сотрудникам правоохранительных органов, работникам метро и всем гражданам, которые оказали помощь в трудные минуты. Каждый год 3 апреля у станции метро «Технологический институт» проходят мероприятия, посвященные памяти погибших. Губернатор подчеркнул, что город не забывает о трагедии и продолжает оказывать поддержку семьям погибших и пострадавшим. В честь жертв теракта в храмах города проводятся панихиды. По инициативе пострадавших и родственников жертв в Санкт-Петербурге была создана Национальная ассоциация помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций «Надо жить». Организация получила поддержку и участие со стороны различных регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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