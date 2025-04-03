Правительство Венгрии вышло из МУС

Венгерское правительство решило выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом рассказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда», — передает слова Гуйяша агентство MTI. Он добавил, что процедура будет запущена 3 апреля.
МУС ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, основываясь на обвинениях в якобы «незаконном вывозе детей с территории Украины». Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран выступают против этого решения.
В ответ на действия суда Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Гергели Гуляш ранее заявлял, что ордер на арест Путина не имеет юридической силы в Венгрии, так как страна не ратифицировала определенные положения устава МУС, которые сделали бы его обязательным для исполнения.
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