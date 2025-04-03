Правительство Венгрии вышло из МУС

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Венгрия запустила процесс выхода из МУС
Венгрия запустила процесс выхода из МУС Фото:

Венгерское правительство решило выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом рассказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда», — передает слова Гуйяша агентство MTI. Он добавил, что процедура будет запущена 3 апреля.

МУС ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, основываясь на обвинениях в якобы «незаконном вывозе детей с территории Украины». Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран выступают против этого решения.

В ответ на действия суда Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Гергели Гуляш ранее заявлял, что ордер на арест Путина не имеет юридической силы в Венгрии, так как страна не ратифицировала определенные положения устава МУС, которые сделали бы его обязательным для исполнения.

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Венгерское правительство решило выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом рассказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда», — передает слова Гуйяша агентство MTI. Он добавил, что процедура будет запущена 3 апреля. МУС ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, основываясь на обвинениях в якобы «незаконном вывозе детей с территории Украины». Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран выступают против этого решения. В ответ на действия суда Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Гергели Гуляш ранее заявлял, что ордер на арест Путина не имеет юридической силы в Венгрии, так как страна не ратифицировала определенные положения устава МУС, которые сделали бы его обязательным для исполнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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