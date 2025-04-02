В зоне СВО погиб пермский уличный художник и активист Илья Шобанов

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб экс-активист отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Индустриального района Перми Илья Шобанов. Он был известен своим стрит-арт творчеством.
«Он одним из первых участвовал в гуманитарной миссии на территорию ДНР, помогал старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья в пандемию ковида. А также развивал стрит-арт и создал всеми знакомые для жителей Индустриального района арт-объекты и рисунки, участвовал в социальных проектах и всегда приходил на помощь», — сообщает отделение «Молодой гвардии» в соцсети «ВКонтакте».
Там добавляют, что после переезда в столицу он стал педагогом и занимался обучением детей точным техническим наукам. А в 2024 году молодой человек отправился в зону СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!