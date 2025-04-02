02 апреля 2025

В зоне СВО погиб пермский уличный художник и активист Илья Шобанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед СВО он стал обучать детей точным наукам
Перед СВО он стал обучать детей точным наукам Фото:

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб экс-активист отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Индустриального района Перми Илья Шобанов. Он был известен своим стрит-арт творчеством. 

«Он одним из первых участвовал в гуманитарной миссии на территорию ДНР, помогал старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья в пандемию ковида. А также развивал стрит-арт и создал всеми знакомые для жителей Индустриального района арт-объекты и рисунки, участвовал в социальных проектах и всегда приходил на помощь», — сообщает отделение «Молодой гвардии» в соцсети «ВКонтакте». 

Там добавляют, что после переезда в столицу он стал педагогом и занимался обучением детей точным техническим наукам. А в 2024 году молодой человек отправился в зону СВО.

Он отправился на СВО в 2024 году
Он отправился на СВО в 2024 году
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб экс-активист отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Индустриального района Перми Илья Шобанов. Он был известен своим стрит-арт творчеством.  «Он одним из первых участвовал в гуманитарной миссии на территорию ДНР, помогал старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья в пандемию ковида. А также развивал стрит-арт и создал всеми знакомые для жителей Индустриального района арт-объекты и рисунки, участвовал в социальных проектах и всегда приходил на помощь», — сообщает отделение «Молодой гвардии» в соцсети «ВКонтакте».  Там добавляют, что после переезда в столицу он стал педагогом и занимался обучением детей точным техническим наукам. А в 2024 году молодой человек отправился в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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