В Кургане приедет депутат Государственной Думы и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. У политика запланированы встречи в правительстве и с бойцами специальной военной операции. О приезде Миронова корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов Кургана.
«Региональное отделение „Справедливой России“ ждет приезд Сергея Миронова. У руководителя фракции запланирована встреча с губернатором, „Защитниками Отечества“ и членами партии в Кургане», — делятся с URA.RU источники. Они также уточняют, что приезд руководителя партии обычно связан с повышение имиджа партии.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в региональное отделение партии. Председатель Совета партии Валерий Державин подтвердил журналисту приезд Миронова. Он также поделился, что глава фракции проведет прямой эфир, где ответит на вопросы курганцев. Вопросы жители могут оставить уже сейчас.
В Курганской области также есть региональное отделение партии. От партии в политике представлены — депутат Шадринской думы Александр Бухаров и его экс-коллега Юлия Галиева. Также в партию входит депутат Госдумы Александр Ремезков, который работает с Курганской областью. В городской думе Кургана от партии избран Степан Кормин.
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