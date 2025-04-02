Стало известно, когда откроют движение по улице Профсоюзной в Тюмени

Движение было ограничено из-за провала полотна 1 апреля
Движение по улице Профсоюзной в областной столице планируют открыть уже 4 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водоканал Тюмень». Машины не могли здесь проехать с 1 апреля.
«На улице Профсоюзной отремонтировали коллектор. При благоприятных погодных условиях открыть движение по дороге планируется вечером 4 апреля», — отметили в организации.
Ранее на этой улице произошла просадка дорожного полотна. Из-за этого тюменцы потеряли возможность перемещаться по этому участку дороги, а один из автобусов провалился под асфальт.
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