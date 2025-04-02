В аэропорту Нижневартовска отремонтируют терминал внутренних вылетов до конца года

Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) потратит почти 50 миллионов рублей на обновление терминала вылета внутренних рейсов. Ремонтные работы планируют завершить до конца 2025 года, сообщается в документах закупки, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
«Капитальный ремонт терминала N 1 ВВЛ ( внутренних воздушных линий) на аэровокзальном комплексе аэропорта Нижневартовск выполнит компания ООО „АРКА“. Срок исполнения до 31 декабря 2025 года, стоимость контракта 48 030 390,27 рублей», — указано в документах закупки. Заказчик работ — компания «Нижневартовск Аэро».
В нижневартовском аэропорту идет масштабная реконструкция, которую планируют завершить к 2026 году. По проекту, в здании аэровокзала отремонтируют терминалы вылета, топливо-заправочный комплекс, обустроят телескопические трапы, обновят фасад.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Нижневартовск Аэро» для получения дополнительного комментария. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что госкорпорация ОрВД выделила более 200 млн рублей на обновление системы управления воздушным движением в аэропорту Нижневартовска: возведение диспетчерского пункта и установку нового радиолокационного комплекса. Она заключила контракт с оборонным концерном «Алмаз-Антей».
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