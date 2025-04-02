02 апреля 2025

В аэропорту Нижневартовска отремонтируют терминал внутренних вылетов до конца года

Аэропорт Нижневартовска потратит 50 миллионов рублей на ремонт терминала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На ремонт терминала вылета внутренних рейсов аэропорта Нижневартовска потратят 50 миллионов рублей
На ремонт терминала вылета внутренних рейсов аэропорта Нижневартовска потратят 50 миллионов рублей Фото:

Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) потратит почти 50 миллионов рублей на обновление терминала вылета внутренних рейсов. Ремонтные работы планируют завершить до конца 2025 года, сообщается в документах закупки, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.

«Капитальный ремонт терминала N 1 ВВЛ ( внутренних воздушных линий) на аэровокзальном комплексе аэропорта Нижневартовск выполнит компания ООО „АРКА“. Срок исполнения до 31 декабря 2025 года, стоимость контракта 48 030 390,27 рублей», — указано в документах закупки. Заказчик работ — компания «Нижневартовск Аэро».

В нижневартовском аэропорту идет масштабная реконструкция, которую планируют завершить к 2026 году. По проекту, в здании аэровокзала отремонтируют терминалы вылета, топливо-заправочный комплекс, обустроят телескопические трапы, обновят фасад.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Нижневартовск Аэро» для получения дополнительного комментария. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что госкорпорация ОрВД выделила более 200 млн рублей на обновление системы управления воздушным движением  в аэропорту Нижневартовска: возведение диспетчерского пункта и установку нового радиолокационного комплекса. Она заключила  контракт с оборонным концерном «Алмаз-Антей».  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) потратит почти 50 миллионов рублей на обновление терминала вылета внутренних рейсов. Ремонтные работы планируют завершить до конца 2025 года, сообщается в документах закупки, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. «Капитальный ремонт терминала N 1 ВВЛ ( внутренних воздушных линий) на аэровокзальном комплексе аэропорта Нижневартовск выполнит компания ООО „АРКА“. Срок исполнения до 31 декабря 2025 года, стоимость контракта 48 030 390,27 рублей», — указано в документах закупки. Заказчик работ — компания «Нижневартовск Аэро». В нижневартовском аэропорту идет масштабная реконструкция, которую планируют завершить к 2026 году. По проекту, в здании аэровокзала отремонтируют терминалы вылета, топливо-заправочный комплекс, обустроят телескопические трапы, обновят фасад. Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Нижневартовск Аэро» для получения дополнительного комментария. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что госкорпорация ОрВД выделила более 200 млн рублей на обновление системы управления воздушным движением  в аэропорту Нижневартовска: возведение диспетчерского пункта и установку нового радиолокационного комплекса. Она заключила  контракт с оборонным концерном «Алмаз-Антей».  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...