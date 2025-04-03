В реке Битевка (старица реки Тобол) у Центрального парка культуры и отдыха в Кургане местные обнаружили мертвых рыб. Об этом URA.RU сообщил читатель. Мертвая рыба в Битевке обнаружена после весеннего вскрытия льда.
«В ЦПКиО в речке гибнет рыба, по всему берегу лежит. Фото сделано под мостиком у центрального входа», — сообщил читатель.
Среди жителей этой старицы также есть утки. На берегу Битевки живут ондатры и бобры, которых иногда можно наблюдать и в воде.
В Курганской области ранее произошла гибель рыбы в водоемах четырех округов из-за низкого уровня воды и тонкого льда на озерах. Несмотря на мягкую зиму, которая не способствовала формированию толстого льда, в некоторых озерах вода осталась на достаточно низком уровне, что привело к выбытию нескольких водоемов из использования для рыболовства и рыбоводства.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».