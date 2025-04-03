В ЦПКиО Кургана в водоеме нашли много мертвых рыб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба погибла в старице реки Тобол в Кургане
Рыба погибла в старице реки Тобол в Кургане Фото:

В реке Битевка (старица реки Тобол) у Центрального парка культуры и отдыха в Кургане местные обнаружили мертвых рыб. Об этом URA.RU сообщил читатель. Мертвая рыба в Битевке обнаружена после весеннего вскрытия льда.

«В ЦПКиО в речке гибнет рыба, по всему берегу лежит. Фото сделано под мостиком у центрального входа», — сообщил читатель.

Среди жителей этой старицы также есть утки. На берегу Битевки живут ондатры и бобры, которых иногда можно наблюдать и в воде.

В Курганской области ранее произошла гибель рыбы в водоемах четырех округов из-за низкого уровня воды и тонкого льда на озерах. Несмотря на мягкую зиму, которая не способствовала формированию толстого льда, в некоторых озерах вода осталась на достаточно низком уровне, что привело к выбытию нескольких водоемов из использования для рыболовства и рыбоводства.

В старице реки Тобол массово умерла рыба
В старице реки Тобол массово умерла рыба
Фото:
Рыбу обнаружили под мостом парка
Рыбу обнаружили под мостом парка
Фото:

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В реке Битевка (старица реки Тобол) у Центрального парка культуры и отдыха в Кургане местные обнаружили мертвых рыб. Об этом URA.RU сообщил читатель. Мертвая рыба в Битевке обнаружена после весеннего вскрытия льда. «В ЦПКиО в речке гибнет рыба, по всему берегу лежит. Фото сделано под мостиком у центрального входа», — сообщил читатель. Среди жителей этой старицы также есть утки. На берегу Битевки живут ондатры и бобры, которых иногда можно наблюдать и в воде. В Курганской области ранее произошла гибель рыбы в водоемах четырех округов из-за низкого уровня воды и тонкого льда на озерах. Несмотря на мягкую зиму, которая не способствовала формированию толстого льда, в некоторых озерах вода осталась на достаточно низком уровне, что привело к выбытию нескольких водоемов из использования для рыболовства и рыбоводства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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