В Курганской области рыба умерла в озерах четырех округов

В Курганской области зимовка рыбы проходит с определенными рисками. В четырех муниципальных округах произошел замор биоресурсов. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев.
«В муниципальных округах, включая Целинный, Звериноголовский, Притобольный и Кетовский, были отмечены заморные явления водных биоресурсов», — уточнил Коев. Он добавил, что учитывая в целом мягкую зиму, в озерах лед не такой толстый (в среднем 40 см). Это позволило водоемам сохранить более высокий жизненный уровень для рыбы.
Несмотря на относительно благоприятные условия для рыбы в озерах, ситуация с уровнем воды в них остается неудовлетворительной. Это привело к тому, что ряд водоемов в Щучанском, Сафакулевском, Шумихинском, Мишкинском и других муниципальных округах выбыл из рыбохозяйственного использования, как для промышленного рыболовства, так и для товарного выращивания рыбы.
По данным Гидромета, в реке Тобол на протяжении всей зимы наблюдался повышенный уровень воды. Однако, в озерах ситуация практически не изменилась. Уровень воды остается низким, что может негативно повлиять на состояние водных биоресурсов в предстоящем сезоне.
В Курганской области, где рыболовство является популярным занятием, особенно на реке Тобол, проблема замора рыбы в муниципальных округах усугубляется несмотря на высокий уровень воды в реке. Ранее Алексей Коев из Росрыболовства отмечал, что река Тобол и местные озера привлекают рыбаков благодаря разнообразию рыб и благоприятным условиям для ловли, однако текущая ситуация с уровнем воды в озерах может повлиять на будущее рыболовства в регионе.
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