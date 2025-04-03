Захарова подтвердила гибель россиянина при землетрясении в Мьянме

В МИД РФ подтвердили информацию о том, что в ходе землетрясения в Мьянме погиб россиянин. Его тело спустя время вытащили из под завалов. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«МИД РФ известно о гибели россиянина в результате землетрясения в Мьянме», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что устанавливаются все детали произошедшего.
Изначально о гибели гражданина РФ писали журналисты, ссылаясь на свои источники. Однако тогда информация была неподтвержденной.
О погибшем известно, что он работал учителем в Мандалае, где после землетрясения обрушился жилой комплекс «Мандалайская вилла». В этом инциденте также пропали без вести его коллеги из Южной Африки и Филиппин. Мощное землетрясение произошло еще 28 марта в Юго-Восточной Азии, серьезные разрушения зафиксированы в Таиланде и Мьянме. От природного катаклизма погибли около 3000 человек.
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