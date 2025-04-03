Захарова подтвердила гибель россиянина при землетрясении в Мьянме

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Мария Захарова подтвердила гибель россиянина при землетрясении в Мьянме
Мария Захарова подтвердила гибель россиянина при землетрясении в Мьянме Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В МИД РФ подтвердили информацию о том, что в ходе землетрясения в Мьянме погиб россиянин. Его тело спустя время вытащили из под завалов. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

«МИД РФ известно о гибели россиянина в результате землетрясения в Мьянме», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что устанавливаются все детали произошедшего.

Изначально о гибели гражданина РФ писали журналисты, ссылаясь на свои источники. Однако тогда информация была неподтвержденной

О погибшем известно, что он работал учителем в Мандалае, где после землетрясения обрушился жилой комплекс «Мандалайская вилла». В этом инциденте также пропали без вести его коллеги из Южной Африки и Филиппин. Мощное землетрясение произошло еще 28 марта в Юго-Восточной Азии, серьезные разрушения зафиксированы в Таиланде и Мьянме. От природного катаклизма погибли около 3000 человек. 

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В МИД РФ подтвердили информацию о том, что в ходе землетрясения в Мьянме погиб россиянин. Его тело спустя время вытащили из под завалов. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.  «МИД РФ известно о гибели россиянина в результате землетрясения в Мьянме», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что устанавливаются все детали произошедшего. Изначально о гибели гражданина РФ писали журналисты, ссылаясь на свои источники. Однако тогда информация была неподтвержденной.  О погибшем известно, что он работал учителем в Мандалае, где после землетрясения обрушился жилой комплекс «Мандалайская вилла». В этом инциденте также пропали без вести его коллеги из Южной Африки и Филиппин. Мощное землетрясение произошло еще 28 марта в Юго-Восточной Азии, серьезные разрушения зафиксированы в Таиланде и Мьянме. От природного катаклизма погибли около 3000 человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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