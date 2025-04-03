Porsche решил вновь выпускать танки из-за убытков

После значительных убытков в прошлом году, немецкая компания Porsche SE Holding, владеющая долями в Volkswagen и Porsche, рассматривает возвращение в оружейный бизнес, включая производство танков. Для компании это не первый подобный опыт. Это решение последовало после того, как холдинг зафиксировал чистый убыток в размере 20 миллиардов евро и потребности в новых направлениях бизнеса. Об этом пишет Esut.
Обновлено 19:16: представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков. Таким образом он опроверг сообщения иностранных СМИ.
«После многомиллиардных убытков в прошлом году, как внутри своей группы, так и в Volkswagen, холдинговая компания ищет новые направления бизнеса. Рассматривается также возможность возвращения в оружейный бизнес, включая производство танков», — передают авторы материала.
Представители Porsche SE Holding подчеркивают необходимость жестких мер экономии и исследуют различные возможности для расширения деятельности. Менеджеры настаивают на жестких мерах экономии и ищут новые направления бизнеса. В числе прочего, обсуждается возможность возвращения компании к производству военной техники, что является повторным входом на данный рынок.
Для Porsche это не первый подобный опыт. Еще в ходе Второй мировой войны конструкторское бюро Порше разработало автомобили военного назначения на базе «Жука», а также бронетехнику: тяжелые танки «Tiger (P)» и «Королевский Тигр», противотанковую САУ «Фердинанд (Элефант)» и сверхтяжелый танк «Мышь».
Кроме того, с 1958 года компания Porsche SE Holding была генеральным подрядчиком по созданию танка Leopard для Бундесвера. Поэтому предполагается, что этот опыт может помочь компании успешно интегрироваться и в современный рынок вооружений.
После того, как США и Россия начали обсуждать совместное партнерство, а также прорабатывать вопрос урегулирования украинского конфликта, некоторые крупные иностранные компании начали задумываться о возвращении на российский рынок. Некоторые из них уже подали заявки на регистрацию. Предполагается в том числе и возвращение Porsche.
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