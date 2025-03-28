Стало известно, какие западные бренды вернутся вслед за Ariston

Вслед за итальянской компанией Ariston в РФ могут вернуться и другие западные бренды. Среди них — Hyundai, Porsche, Coca-Cola, Pepsi, Dior и прочие, поделилась своим мнением старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова.
«Ariston — первая официально заявившая о своем возвращении на российский рынок. Вероятно, в ближайшее время можно будет наблюдать возврат других брендов», — отметила эксперт в беседе с «Российской газетой».
Часть компаний продавали свои активы с возможностью последующего выкупа — у них будет преимущество. Так поступили сеть McDonald's и конгломерат Hyundai Motor Group. Есть те, кто продолжал существовать в РФ и не закрывал дочерние предприятия, но операционную деятельности не вел на рынке. Примером служит Uniqlo.
По словам Мельниковой, с большой долей вероятности можно утверждать — скоро вернуться бренды, которые уже подали заявки на регистрацию и продление товарных знаков. Это Porsche, Coca-Cola, Pepsi и Dior. Также не стоит забывать о фирмах, которые уступили свое место новым брендам, но при этом имеют непосредственную связь с ними.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее предупредил, иностранные компании, жалеющие вернуться, должны сами проявить инициативу, пишет «Национальная служба новостей». Возвращение зарубежных брендов — это закономерность, которую прогнозировали еще в 2022 году, заявил депутат ГД Сергей Колунов в беседе с RT.
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