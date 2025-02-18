Mash: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию

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Coca Cola может вскоре вернуться в Россию, передает Mash
Coca Cola может вскоре вернуться в Россию, передает Mash Фото:
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Американская компания — производитель безалкогольных газированных напитков Coca-Cola планирует возобновить свою деятельность в России. Ранее свою работу производители приостановили из-за конфликта на Украине.  Об этом сообщает Mash.

«Coca-Cola готовится к возвращению в Россию. Как только компания вернется в Россию, начнут бороться с левой газировкой, аки подделкой, произведенной где-то в Подмосковье. Плюсом — газировка из других стран (Казахстан, Киргизия, Китай и другие)» — сообщает источник в беседе с Mash. По его мнению, компания намерена использовать те же производственные мощности, что и до ухода из страны, и уже разрабатывает стратегии взаимодействия с местными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.

Недавно также сообщалось о том, что в Россию намерен вернуться McDonald's сразу же, как получит разрешение от Белого дома. По его словам, возвращение компании может произойти быстрее, чем предполагается. 

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Американская компания — производитель безалкогольных газированных напитков Coca-Cola планирует возобновить свою деятельность в России. Ранее свою работу производители приостановили из-за конфликта на Украине.  Об этом сообщает Mash. «Coca-Cola готовится к возвращению в Россию. Как только компания вернется в Россию, начнут бороться с левой газировкой, аки подделкой, произведенной где-то в Подмосковье. Плюсом — газировка из других стран (Казахстан, Киргизия, Китай и другие)» — сообщает источник в беседе с Mash. По его мнению, компания намерена использовать те же производственные мощности, что и до ухода из страны, и уже разрабатывает стратегии взаимодействия с местными конкурентами и борьбы с параллельным импортом. Недавно также сообщалось о том, что в Россию намерен вернуться McDonald's сразу же, как получит разрешение от Белого дома. По его словам, возвращение компании может произойти быстрее, чем предполагается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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