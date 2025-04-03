Министерство общественной безопасности Челябинской области выступило со спецобращением из-за небывалого нашествия клещей. Они могут представлять серьезную угрозу здоровью, напомнили в ведомстве.
«Уважаемые жители, хотим предупредить вас о том, что на территории нашего региона были замечены клещи. Один из подписчиков прислал фотографию, где видно, что количество этих опасных насекомых значительно увеличилось на местных пастбищах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Клещи представляют серьезную угрозу здоровью. Они являются переносчиками опасных инфекций, таких как болезнь Лайма и энцефалит.
В ведомстве напомнили меры предосторожности от укуса клеща:
- избегайте высокой травы и кустарников;
- используйте репелленты от клещей перед выходом;
- носите закрытую одежду светлых оттенков, чтобы легче заметить насекомое;
- осматривайте кожу после прогулок на природе;
- в случае укуса немедленно обратитесь к врачу.
Дачник из СНТ «Касарги» за час собрал более 200 клещей, рассказал он ранее в чате садового товарищества. К посту мужчина добавил фотографии, на которых видно, как на каждом колоске сидели по пять-семь клещей.
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