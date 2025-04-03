Челябинское министерство общественной безопасности выступило со спецобращением из-за нашествия клещей

Челябинцев предупредили об опасности из-за нашествия клещей
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В Челябинской области отмечается небывалое нашествие клещей
В Челябинской области отмечается небывалое нашествие клещей Фото:

Министерство общественной безопасности Челябинской области выступило со спецобращением из-за небывалого нашествия клещей. Они могут представлять серьезную угрозу здоровью, напомнили в ведомстве.

«Уважаемые жители, хотим предупредить вас о том, что на территории нашего региона были замечены клещи. Один из подписчиков прислал фотографию, где видно, что количество этих опасных насекомых значительно увеличилось на местных пастбищах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Клещи представляют серьезную угрозу здоровью. Они являются переносчиками опасных инфекций, таких как болезнь Лайма и энцефалит.

В ведомстве напомнили меры предосторожности от укуса клеща:

  • избегайте высокой травы и кустарников;
  • используйте репелленты от клещей перед выходом;
  • носите закрытую одежду светлых оттенков, чтобы легче заметить насекомое;
  • осматривайте кожу после прогулок на природе;
  • в случае укуса немедленно обратитесь к врачу.

Дачник из СНТ «Касарги» за час собрал более 200 клещей, рассказал он ранее в чате садового товарищества. К посту мужчина добавил фотографии, на которых видно, как на каждом колоске сидели по пять-семь клещей.

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Министерство общественной безопасности Челябинской области выступило со спецобращением из-за небывалого нашествия клещей. Они могут представлять серьезную угрозу здоровью, напомнили в ведомстве. «Уважаемые жители, хотим предупредить вас о том, что на территории нашего региона были замечены клещи. Один из подписчиков прислал фотографию, где видно, что количество этих опасных насекомых значительно увеличилось на местных пастбищах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Клещи представляют серьезную угрозу здоровью. Они являются переносчиками опасных инфекций, таких как болезнь Лайма и энцефалит. В ведомстве напомнили меры предосторожности от укуса клеща: Дачник из СНТ «Касарги» за час собрал более 200 клещей, рассказал он ранее в чате садового товарищества. К посту мужчина добавил фотографии, на которых видно, как на каждом колоске сидели по пять-семь клещей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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