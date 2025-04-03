Строительство таунхаусов на Ямале: новые проекты

Строительство двух жилых домов и нового сквера разворачивается в Губкинском. Новые дома не будут типичными многоквартирными — это будут таунхаусы, сообщил URA.RU источник.
«Проект сквера стал победителем голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. В седьмом микрорайоне будут построены таунхаусы» — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
В Губкинском уже имеются несколько домов такого типа, возведенных благодаря частным инвестициям. Их рыночная стоимость варьируется от девяти до 22 миллионов рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием относительно строительства таунхаусов, застройщика и сроков сдачи объектов в пресс-службу администрации города. Там пока не ответили на запросы корреспондента. В Губкинском уже имеются несколько домов такого типа, возведенных благодаря частным инвестициям. Их рыночная стоимость варьируется от 9 до 22 миллионов рублей.
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