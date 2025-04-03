03 апреля 2025

Строительство таунхаусов на Ямале: новые проекты

В Губкинском построят квартал таунхаусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском построят таунхаусы
В Губкинском построят таунхаусы Фото:

Строительство двух жилых домов и нового сквера разворачивается в Губкинском. Новые дома не будут типичными многоквартирными — это будут таунхаусы, сообщил URA.RU источник.

«Проект сквера стал победителем голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. В седьмом микрорайоне будут построены таунхаусы» — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

В Губкинском уже имеются несколько домов такого типа, возведенных благодаря частным инвестициям. Их рыночная стоимость варьируется от девяти до 22 миллионов рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием относительно строительства таунхаусов, застройщика и сроков сдачи объектов в пресс-службу администрации города. Там пока не ответили на запросы корреспондента. В Губкинском уже имеются несколько домов такого типа, возведенных благодаря частным инвестициям. Их рыночная стоимость варьируется от 9 до 22 миллионов рублей.  

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Строительство двух жилых домов и нового сквера разворачивается в Губкинском. Новые дома не будут типичными многоквартирными — это будут таунхаусы, сообщил URA.RU источник. «Проект сквера стал победителем голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. В седьмом микрорайоне будут построены таунхаусы» — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В Губкинском уже имеются несколько домов такого типа, возведенных благодаря частным инвестициям. Их рыночная стоимость варьируется от девяти до 22 миллионов рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием относительно строительства таунхаусов, застройщика и сроков сдачи объектов в пресс-службу администрации города. Там пока не ответили на запросы корреспондента. В Губкинском уже имеются несколько домов такого типа, возведенных благодаря частным инвестициям. Их рыночная стоимость варьируется от 9 до 22 миллионов рублей.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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