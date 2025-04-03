Shaman даст концерт с новой программой в Кургане, но есть нюанс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярослав Дронов выступит в Кургане со специальной концертной программой, посвященной женщинам
Ярослав Дронов выступит в Кургане со специальной концертной программой, посвященной женщинам Фото:

В Кургане с новой концертной программой выступит Ярослав Дронов (Shaman). Концерт намечен на весну 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте артиста. Цены на билеты артиста изменились.

«Shaman (6+), Курганская областная филармония, Курган. <...>Заслуженный артист России и автор всенародно любимых хитов Shaman вновь зажигает сердца в зрительном зале!<...> Самый популярный артист России специально к празднику весны представляет специальную концертную программу „Ты моя 2026“», — сообщается на сайте организаторов.

При этом, по данным сайта, билеты на концерт стоят от 2 500 до 10 000 рублей. Минимальным порог ценника не изменился, а максимальный вырос на две 2 000 рублей в сравнении с предыдущими концертами. На сайте Курганской областной филармонии мероприятие еще не было анонсировано, как и другие события 2026 года.

Концерт артиста Shaman в Курганской областной филармонии ранее собрал полный зал. Мероприятие прошло в рамках новой патриотической программы «Победа» и длилось около двух часов. Публика тепло встретила артиста, который вышел на сцену с российским флагом. Это было второе выступление Shaman в Кургане за полгода, и почти все билеты на концерт были распроданы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане с новой концертной программой выступит Ярослав Дронов (Shaman). Концерт намечен на весну 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте артиста. Цены на билеты артиста изменились. «Shaman (6+), Курганская областная филармония, Курган. <...>Заслуженный артист России и автор всенародно любимых хитов Shaman вновь зажигает сердца в зрительном зале!<...> Самый популярный артист России специально к празднику весны представляет специальную концертную программу „Ты моя 2026“», — сообщается на сайте организаторов. При этом, по данным сайта, билеты на концерт стоят от 2 500 до 10 000 рублей. Минимальным порог ценника не изменился, а максимальный вырос на две 2 000 рублей в сравнении с предыдущими концертами. На сайте Курганской областной филармонии мероприятие еще не было анонсировано, как и другие события 2026 года. Концерт артиста Shaman в Курганской областной филармонии ранее собрал полный зал. Мероприятие прошло в рамках новой патриотической программы «Победа» и длилось около двух часов. Публика тепло встретила артиста, который вышел на сцену с российским флагом. Это было второе выступление Shaman в Кургане за полгода, и почти все билеты на концерт были распроданы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...