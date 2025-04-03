Shaman даст концерт с новой программой в Кургане, но есть нюанс

В Кургане с новой концертной программой выступит Ярослав Дронов (Shaman). Концерт намечен на весну 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте артиста. Цены на билеты артиста изменились.
«Shaman (6+), Курганская областная филармония, Курган. <...>Заслуженный артист России и автор всенародно любимых хитов Shaman вновь зажигает сердца в зрительном зале!<...> Самый популярный артист России специально к празднику весны представляет специальную концертную программу „Ты моя 2026“», — сообщается на сайте организаторов.
При этом, по данным сайта, билеты на концерт стоят от 2 500 до 10 000 рублей. Минимальным порог ценника не изменился, а максимальный вырос на две 2 000 рублей в сравнении с предыдущими концертами. На сайте Курганской областной филармонии мероприятие еще не было анонсировано, как и другие события 2026 года.
Концерт артиста Shaman в Курганской областной филармонии ранее собрал полный зал. Мероприятие прошло в рамках новой патриотической программы «Победа» и длилось около двух часов. Публика тепло встретила артиста, который вышел на сцену с российским флагом. Это было второе выступление Shaman в Кургане за полгода, и почти все билеты на концерт были распроданы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».