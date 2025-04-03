В Тюмени район спасут от затопления дождями

В Тюмени на Олимпийской построят ливневую канализацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы закончат в четвертом квартале этого года
Работы закончат в четвертом квартале этого года Фото:

В Тюмени район на Олимпийской спасут от затопления — здесь обустроят сети ливневой канализации. Такая информация указана в плане развития дорожно-транспортной сети города. Работы закончат в четвертом квартале этого года.

«Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в части устройства сети ливневой канализации по улице Олимпийская, 8,16,26 (второй этап). Срок реализации — четвертый квартал 2025 года. Стоимость работ — 27 миллионов рублей», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что ливневки также оборудуют в Зареке. Микрорайон часто топит в осенне-весенний период из-за отсутствия там ливневых канализаций.

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В Тюмени район на Олимпийской спасут от затопления — здесь обустроят сети ливневой канализации. Такая информация указана в плане развития дорожно-транспортной сети города. Работы закончат в четвертом квартале этого года. «Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в части устройства сети ливневой канализации по улице Олимпийская, 8,16,26 (второй этап). Срок реализации — четвертый квартал 2025 года. Стоимость работ — 27 миллионов рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что ливневки также оборудуют в Зареке. Микрорайон часто топит в осенне-весенний период из-за отсутствия там ливневых канализаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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