В Тюмени район спасут от затопления дождями

В Тюмени район на Олимпийской спасут от затопления — здесь обустроят сети ливневой канализации. Такая информация указана в плане развития дорожно-транспортной сети города. Работы закончат в четвертом квартале этого года.
«Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в части устройства сети ливневой канализации по улице Олимпийская, 8,16,26 (второй этап). Срок реализации — четвертый квартал 2025 года. Стоимость работ — 27 миллионов рублей», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что ливневки также оборудуют в Зареке. Микрорайон часто топит в осенне-весенний период из-за отсутствия там ливневых канализаций.
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